Manisa FK'dan amatör kulüplere işbirliği çağrısı

Manisa Futbol Kulübü, Manisa futbolunun altyapıdan başlayarak kalkınması ve daha ileri noktalara taşınması amacıyla amatör kulüplerle ortaklaşa yapılabilecek çalışmaları ve projeleri görüşmek üzere bir toplantı düzenledi. Manisa futbolunun paydaşlarının yoğun katılım sağladığı toplantıda Manisa Futbol Kulübü CEO'su Levent Devrim, kulüp olarak hayata geçirmeyi planladıkları ve katılımcıların fikirleriyle daha da çeşitlendirilecek olan projeler hakkında kulüp yöneticilerine bilgiler verdi.



Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya Manisa FK Futbol Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar, Kulüp CEO'su Levent Devrim, Kulüp Genel Müdürü Alparslan Kaya, Altyapı Teknik Sorumlusu Levent Bayraktar, TÜFAD Manisa Şube Başkanı Özer Şenoğlu, ASKF Manisa Şube Başkanı Erol Timur, Yunusemre Belediye spor, 1975 Maltaspor, Salihlispor, Akhisar Yıldırımspor, Soma 301 Karaelmasspor, Soma Zaferspor, Saruhanlı Belediyespor, Murat Germen, Merkez Efendi Gençlik ve Spor Kulübü, Horozköy Gençlik ve İhtisas Spor, Manisa Yörükspor, Manisa Galataspor, Çobanisaspor, Donatımspor, Nurlupınar, Turgutlu Egeli Spor, Şehzadeler Sekiz Eylül Spor, Salihli Poyrazdamlarıspor, Sancaklı Bozköy, Karaköyspor olmak üzere 20 kulübün başkan, yönetici ve teknik sorumluları katıldı.



Devrim, projeler hakkında bilgilendirdi



Toplantının açılış konuşmasını Kulüp CEO'su Levent Devrim yaptı. Manisa futbolunun gelişmesi ve yetenekli oyuncuların iyi noktalara taşınması için amatör spor kulüplerinin önemine değinen Devrim, kulübün üzerinde çalıştığı projeler hakkında bilgiler verdi.



Devrim, "Bilindiği üzere Manisa amatör spor kulüplerinden yetişen oyuncular Türkiye'de diğer profesyonel kulüpler tarafından genç yaşlarda amatör olarak transfer edilmektedir. Şu an Türkiye'de birçok profesyonel kulüpte ilimiz amatör takımlarından çıkarak profesyonel futbolcu olarak spor yaşamlarını sürdüren çocuklarımız bulunmaktadır. Manisa Futbol Kulübü'nde Manisa amatöründen yetişmiş oyuncuları izlemeyi başta Başkan ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere futbola gönül veren tüm futbolseverler istemektedir. Dolayısıyla bizler altyapımız derken sadece kendi yaş gruplarımızı değil ilimizin bütün amatör spor kulüplerini altyapımız olarak ifade etmekteyiz. Uygulayacağımız projeler ile yetenekli sporcular kulübümüze kazandırılırken amatör spor kulüplerimizin maddi ve manevi desteklenmesi ve yaşamlarını sürdürmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.



'Futbol Okulları' Projesi



Kulüp CEO'su Levent Devrim, projeleri başlıklar halinde sıraladı. İlk olarak futbol okulları projesine değinen Devrim, "Bu projemizi tüm çocukları futbol ile buluşturacağımız bir sosyal proje olarak görmekteyiz. Hiçbir kar amacı gütmeden çok cüzi bir rakamla hizmet vererek sosyoekonomik açıdan zor durumda olan çocuklarımızı dahi bu çalışmanın içerisine alacağız. Öncelikle Manisa merkez ilçelerinde tespit ederek anlaşma yaptığımız sahalarda 1500 öğrenci hedefi ile 12 ay boyunca eğitim vermeyi düşünüyoruz. Futbol okullarımızı merkez ilçelerimiz (Şehzadeler -Yunusemre) dışına taşımayı düşünmüyoruz. Futbol okullarımız sadece Manisa Futbol Kulübü elit ve akademi yaş gruplarının oyuncu kaynağı olmayacak buradan amatör kulüplere yönlendirilerek gelişimleri takip edilecektir" diye konuştu.



Manisa Futbol Kulübünün hazırladığı 'Ayni ve Nakdi Yardım Projesi, Transfer ve İşbirliği Anlaşma Projesi, Transfer Anlaşması, İşbirliği Anlaşması, Duyum ve Tespit Projesi, Eğitim Desteği Projesi, Kaleci Departmanı Projesi, Gelişim Turnuvaları Projeleri hakkında bilgiler veren Devrim, Manisa futbolunun gelişimi için daha çok çalışacaklarının mesajını verdi.



Kulüp CEO'su Levent Devrim'in konuşmasının ardından toplantıya katılan yönetici ve futbol adamları, fikir görüş ve önerilerini sundu. Çalışmaların sıklaştırılması konusunda fikir birliğine varıldı. - MANİSA