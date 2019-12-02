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Manisa FK'dan hakemlere tepki

6 saat önce

TTF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübünde başkan Mevlüt Aktan, son haftalarda hakem hataları yapıldığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Manisa FK'dan hakemlere tepki, System.String[]

TTF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübünde başkan Mevlüt Aktan, son haftalarda hakem hataları yapıldığını ileri sürerek tepki gösterdi.

Mevlüt Aktan, yaptığı yazılı açıklamada, lige üst düzey bir performans gösterdiklerini belirtti.

Hakemler konusunda bugüne değin herhangi bir yorumda bulunmadıklarını kaydeden Mevlüt Aktan, ancak son haftalarda üst üste yaşadıkları hadiselerin düşündürücü olduğunu vurguladı.

Deplasmanda 0-0 berabere tamamlanan GMG Kırklarelispor maçında lehlerine verilmesi gereken üç penaltının hakemlerce görmezden geldiğini savunan Aktan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir maçta verilmeyen üç penaltı, sahada ve tribünde de sinirlerin gerilmesini beraberinde getirmiştir. En yakın rakibimizin ofsayt olmasına rağmen verilen golleri, devam ettirilen atakları, görmezden gelinen faulleri göz önüne alındığında, oynanan oyunun saha dışında da devam ettiği düşüncesini akıllara getirmiştir. Biz Manisa Futbol Kulübü olarak böyle bir olasılığı aklımıza bile getirmek istemiyoruz. Saha dışında, masa başında oyunlara karşı gözümüzün açık olduğunu, herkesi ve her şeyi takip ettiğimizin bilinmesini isteriz."

Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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