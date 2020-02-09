Manisa FK'dan muhteşem dönüş - Son Dakika
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Manisa FK'dan muhteşem dönüş

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, yeni teknik patronu Cihat Arslan yönetiminde çıktığı ilk maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Kar yağışı altında, ağır zeminde oynanan Sarıyer Spor Kulübü deplasmanında 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, kötü hava şartlarına rağmen son 21 dakikada attığı 3 golle rakibini 3-2 yenerek hayati bir galibiyet aldı. Manisa FK'da 69'da Sinan, 73'de Nizamettin ve 90'da yeni transfer Ali Çamdalı takıma hayat veren isimler oldu. Çok kritik bir virajı dönen Manisa FK haftaya şampiyonluk yarışındaki rakibi Samsunspor'la evinde oynayacağı hayati öneme sahip 90 dakika için geri sayıma geçti. Karşılaşma sonrası futbolcularıyla büyük bir sevinç yaşayan Cihat Arslan, "Zor bir deplasmanı kayıpsız geride bıraktık. Tüm takımı kutluyorum. Artık Samsunspor maçına odaklanacağız" dedi.


- Manisa
Türkiye Futbol Federasyonu, Cihat Arslan, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:42 Kaynak: DHA
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