Manisa FK'dan Oğuz atağı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'dan Oğuz atağı - Son Dakika Spor

Manisa FK'dan Oğuz atağı

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da kadro dışı kalan stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü.

Manisa FK'dan Oğuz atağı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'da kadro dışı kalan stoper Oğuz Yılmaz'ın peşine düştü.

İkinci yarıda yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen siyah-beyazlıların tecrübeli stopere 1 milyon 200 bin TL'lik teklif sunduğu öğrenildi. Oğuz'un ise 1 milyon 500 bin TL talep ettiği, pazarlıkların sürdüğü bildirildi. Oğuz için Altay'ın da devrede olduğu vurgulandı. Geçen sezonun devre arasında Balıkesirspor'dan Denizlispor'a transfer olan ve yeşil-siyahlılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Oğuz, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı. Alacakları için Futbol Federasyonu aracılığı ile kulübe ihtarname gönderen 27 yaşındaki oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı.


- Manisa
Denizlispor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:43 Kaynak: DHA
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