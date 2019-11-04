Manisa FK'dan şampiyonluk yürüyüşü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon profesyonel liglerin en çok gol atan, en çok galip gelen ve en çok puan toplayan takımı olarak en yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, şimdiden şampiyonluk şarkıları söylüyor. Ligde 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alan, 36 gol atıp 31 puan toplayan siyah-beyazlılarda 4-0'lık son Tarsus İdman Yurdu maçı sonrasında büyük bir sevinç yaşandı. Maçın ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla sevinç yumağı oluşturdu.

Yeni yapılanması ve kurduğu iddialı kadroyla şampiyonluk yarışında rakiplerine büyük gözdağı veren Manisa ekibinde Tarsus İdman Yurdu maçının ardından teknik heyet ve futbolcuları birer birer kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bizlere yine büyük bir sevinç yaşattınız. Hepinize helal olsun. Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Şimdi önümüzde üst üste oynayacağımız zorlu iki deplasman maçı var. Kendinize çok iyi bakın ve bu iki maça en iyi şekilde konsantre olun" diye konuştu.Başkan Aktan ise, "Hepinizle gurur duyuyoruz. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Bu hafta sonunda zorlu Afjet Afyon ve ardından Yeni Çorumspor maçları var. Bu iki maç bizim için gerçekten çok kritik. Biz de bu inanç, bu birlik ve beraberlik varken aşamayacağımız engel yok" ifadelerini kullandı.

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