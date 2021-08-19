TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı. Manisa FK- Denizlispor karşılaşmasını Yiğit Arslan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Akhisar Stadyumu'nda oynanacak olan Manisa FK - Denizlispor karşılaşmasını Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılık görevlerini Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy üstlenirken, karşılaşmanın 4. hakemi Lütfullah Aslan olacak. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Manisa FK Denizlispor maçının hakemi belli oldu - Son Dakika Spor