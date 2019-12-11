Manisa FK deplasman hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Manisa FK deplasman hazırlıklarına başladı

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarısının son maçında deplasmanda Sancaktepe FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarına başladı.

Manisa FK deplasman hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarısının son maçında deplasmanda Sancaktepe FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarına başladı.


Manisa FK TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarısının son maçında deplasmanda Sancaktepe FK ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi açıklama yapan Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ilk olarak İnegölspor maçında aldıkları yenilgiyi değerlendirdi. Ertekin, "İlk önce geçen haftayı değerlendirmemiz lazım. Bize hiç yakışmayan bir hafta sonu geçirdik ve bu sezonun ilk mağlubiyetini aldık. Bu bize hiç yakışmadı. Neler yaptığımızı, neleri yapamadığımızı daha iyi irdelememiz gerekecek" diye konuştu.


"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız"


Cumartesi günü deplasmanda güçlü bir rakibe karşı mücadele vereceklerini dile getiren Ertekin, "Bu hafta sonunda ligin ilk yarısının son haftasında güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bu rakiple oynarken de bu eksiğimizi, gediğimizi bir an evvel ortaya koyacağız. Oyuncularımızı maça en iyi şekilde motive etmemiz gerekiyor. Hafta sonunda kazanıp ligin ilk yarısını zirvede kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Zaman zaman takım içinde yaşanan sakatlıklar ve cezalar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertekin, "Ben olaya o gözle bakmıyorum. Birçok maçta böyle ufak tefek eksiklikler olabiliyor. İnegölspor maçında sahaya 11 kişi çıktık. Cezalar olacak, sakatlıklar olacak. Bizim olaylara genel çerçevede bakmamız gerekiyor. Bu hafta yine genel çerçevede eksik, sakat diye bahane uydurmamızın bir anlamı yok. Hafta sonunda iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkıp kazanmak için gerekli mücadeleyi vermemiz gerekiyor" dedi. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:46 Kaynak: İHA
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