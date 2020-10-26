Manisa FK deplasmanlarda gol oldu yağdı

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta perşembe günü Ankara Demirspor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü bu sezon 3 deplasman maçında da rakiplerine gol yağdırdı. Sezonu Çorum Futbol Kulübü deplasmanında açan siyah-beyazlılar rakibini 3-1 yendi. Ligin 3'üncü haftasında Afjet Afyonspor'un konuğu olan Manisa FK müsabakayı 4-0 kazandı. Manisa FK önceki hafta da Niğde Anadolu FK'yı dış sahada yine 4-0 yendi. Rakip sahada 3'te 3 yapan Ege ekibi 11 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Teknik direktör Serkan Özbalta, Ankara'dan da 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.