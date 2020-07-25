Manisa FK emin adımlarla

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı finalinde Sancaktepe Belediyespor'u Antalya'da 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, finale adını yazdırarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Önce İnegölspor'u 3-0 yenip eleyen, ardından Sancaktepe engelini aşan siyah-beyazlılar, finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu. Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve oyuncular maç bitiminde çok büyük sevinç yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Titanic Mardan Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, Genel Sekreter Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri, Ramazan Burak Aslay, Ertuğrul Yıldırım, Tanju Balatlı, Özcan Nalbantlar, Ertan Korkmaz, Hüseyin Hasacar ve Onur Baylan'la birlikte izledi. Protokolde de maç bitimi büyük sevinç hakimdi. Başkan Mevlüt Aktan, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadı'nda Tuzlaspor'la oynanacak finali kazanacaklarına inandığını dile getirdi. Antalya sıcağında herkesin zorlandığını dile getiren Aktan, "Buradaki takımlar koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle yaklaşık 4 aydır maça çıkamadı. Hazırlık maçı da oynayamadı. Sıkıntılı bir durum söz konusu. Ancak bizim takımımızın kalitesi, kulübümüzün yapısı gerçekten de bir üst ligi hak ediyor. Salı günü final maçına çıkacağız. Bir üst ligi alnımızın teriyle hak etmek istiyoruz. Bunun için tüm kadro psikolojik ve fizyolojik olarak karşılaşmaya hazır. Dostane bir mücadele diliyoruz. Bizimle birlikte Manisa'yı temsil eden Akhisarspor, Somaspor ve Turgutluspor da Play-Off şampiyonluğu için mücadele ediyor. Hepsinin maçlarına gittik, final maçlarına da gideceğiz. Biz Manisayız, bir bütünüz. Hep beraber kenetlendik. Umarım Akhisarspor Süper Lig'e çıkar biz de 1. Lig'de Akhisar'ın yerini alırız" diye konuştu.