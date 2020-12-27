Manisa FK farka koşuyor - Son Dakika

Manisa FK farka koşuyor

27.12.2020 13:24
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MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geriye düştüğü maçta 90+4'üncü dakikada Ahmet Kesim'in golüyle Gümüşhanespor'u deplasmanda 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, zirvede iyice yalnız kaldı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geriye düştüğü maçta 90+4'üncü dakikada Ahmet Kesim'in golüyle Gümüşhanespor'u deplasmanda 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, zirvede iyice yalnız kaldı. Oynadığı 17 maçta 15 galibiyet alıp, 2 beraberlik elde eden Türkiye liglerinin tek namağlup takımı siyah-beyazlılar, takipçilerinde Hekimoğu Trabzon'un yenilmesi, Sarıyer'in de haftayı bay geçmesiyle aradaki puan farkını 16'ya çıkardı. İkinci sıraya yerleşen Anagold 24Erzincanspor'un 31 puanı bulunurken, Manisa FK ise puanını 47'ye yükseltti. Şampiyonluğun en güçlü adayı olan Ege ekibinde Teknik Direktör Serkan Özbalta çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Farklı bir iklimde mücadele ettiklerine değinen Serkan Özbalta, "Maçın başında penaltı kaçırdık. O gol olsa daha farklı bir maç oynardık. Geriye düştük ve sabırla oynadık. Bu gibi karşılaşmalardan galibiyetle çıkabilmek takımımızın gücünü gösterdi, inanmışlığımızı gösterdi. Artık direkt Sarıyer maçına odaklanacağız. Oradan da güzel bir skor alıp devre arasına huzurlu gireceğiz. Mutlu bir şekilde kamp yapmak istiyoruz. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüslemek isteyen oyuncu grubuyla çalışıyorum. Gerçekten futbolcularım kendileriyle gurur duysun" diye konuştu.


Gümüşhanespor, Ahmet Kesim, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK farka koşuyor - Son Dakika Spor


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