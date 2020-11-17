Manisa FK farkı açma peşinde
17.11.2020 11:03
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, yarın en yakın takipçisi Anagold 24Erzincanspor deplasmanına zirvede farkı daha da açma hedefiyle çıkacak.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlikle sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, yarın en yakın takipçisi Anagold 24Erzincanspor deplasmanına zirvede farkı daha da açma hedefiyle çıkacak. Müstakil Atletizm Pisti Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde istatistikleri domine eden siyah-beyazlı ekip maç öncesi 28 puanla zirvede yer alırken, 9 maç oynayan Erzincanspor'un 20 puanı bulunuyor. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, hata yapmayıp yine kazanarak liderlikte tek kalmak istediklerini söyledi.
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