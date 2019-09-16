Son Dakika Haberleri: Manisa fk farkını gösterdi
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Manisa fk farkını gösterdi

2 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un şampiyonluk adayı Manisa Futbol Kulübü, zirveye yerleştiği ilk 3 haftada farkını kanıtladı.

Manisa fk farkını gösterdi, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un şampiyonluk adayı Manisa Futbol Kulübü, zirveye yerleştiği ilk 3 haftada farkını kanıtladı. Ligde ilk hafta Zonguldak Kömürspor'u 1-0 yendikten sonra Hacettepe'yi 6-1, dün evinde Hekimoğlu Trabzon'u da 6-3 mağlup eden Manisa ekibi, rakiplerine gözdağı verdi. İlk 3 haftada ağlara tam 13 gol bırakan siyah-beyazlılarda yeni transfer Serdar Deliktaş, hiçbir maçı boş geçmeyip takıma 6 golle katkı verdi. Sezon başında Altınordu'dan transfer edilen Serdar, Zonguldak ve Hacettepe'ye birer gol attıktan sonra Hekimoğlu sınavında tam 4 kez ağları sarsmayı başardı. Şampiyonluk yarışında şimdiden büyük motivasyon kazanan Manisa FK'da Hekimoğlu mücadelesinin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

Maçın ardından soyunma odasına inen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim; teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek galibiyet pozu verdi. Oyuncuları kutlayan Cengiz Ergün, "Hepiniz kazanmak adına tüm gücünüzü sahaya yansıttınız. Ortaya koyduğunuz mücadeleden ve aldığınız farklı galibiyetten dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Bugün bizlere büyük bir sevinç yaşattınız. Henüz yolun başındayız. İnşallah sezon sonunda Manisa'mızın adını TFF 1'inci Lig'e yazdıracağız" dedi.

4 golle maçın kahramanı olar Serdar, soyunma odasında formasını Ergün'e hediye etti. Mevlüt Aktan da sahada terlerini son damlaya kadar akıtan tüm futbolcularla büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
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