Manisa FK, Gençlerbirliği deplasmanında
28.08.2021 13:50
TFF 1'inci Lig'de ilk iki haftada İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u ise 1-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
TFF 1'inci Lig'de ilk iki haftada İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u ise 1-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Manisa FK'da son transfer Malili santrfor Demba Diallo mücadelede forma giyemeyecek.
Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Serkan Özbalta, "Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1'inci Lig'e iyi bir giriş yaptık. Gençlerbirliği karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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