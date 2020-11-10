Manisa FK gurbette
10.11.2020 11:25
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak en yakın rakibinin 5 puan önünde namağlup liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Amed Sportif deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak en yakın rakibinin 5 puan önünde namağlup liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Amed Sportif deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Diyarbakır Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Grupta 14 Kasım Cumartesi günü de Kahramanmaraşspor'u ağırlayıp ardından 18 Kasım Çarşamba zirve yarışındaki rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı ekipte, yine üst üste maçlar oynayacakları zorlu bir periyotta olduklarını belirten teknik direktör Serkan Özbalta, fire vermeyip zirveyi korumak istediklerini söyledi. Uşakspor ise grupta yarını bay takım olarak geçirecek.
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