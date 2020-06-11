Manisa FK harıl harıl çalışıyor

FUTBOLDA koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durdurulan alt liglerin başlangıç tarihi geçen ay 18 Temmuz'a ertelenirken, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un iddialı takımlarından Manisa Futbol Kulübü, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mayıs ayında yeniden başlayan antrenmanları lig tekrar ertelenince durdurmak zorunda kalan Manisa FK, 5 Haziran'da toplanıp koronavirüs testinden geçti. Takım ve teknik heyete yapılan tüm testlerin sonucu negatif çıkarken siyah-beyazlılar Halil Onultmak Tesisleri'nde topbaşı yaptı. Bir yandan Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili vereceği son kararı bekleyen Manisa FK, hazırlık sürecinde tesislerinde kamp yapacak. Siyah-beyazlı kulüp, Yozgat Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor okullarında eğitim alan öğrencilere forma desteğinde bulundu.