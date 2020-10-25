Manisa FK hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı da takip etti. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz