Manisa FK hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mümin Özakasap Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Manisa FK'lı futbolcular taktik çalışması yaptı.
Antrenmanı Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı da takip etti. Manisa Futbol Kulübü, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA
- Kaynak: İHA
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