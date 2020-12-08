Manisa FK ile Uşakspor puan savaşında

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana rakiplerine fark atarak liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü ile Play-Off hattında yer alan takipçisi Uşakspor, yarın Manisa'da kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde 13 haftada 12 galibiyet, 1 beraberlik alırken son 7 maçını üst üste kazanan Manisa FK, 37 puan topladı. Mağlubiyet yüzü görmediği son 6 maçı 4 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Uşakspor ise 24 puanı hanesine yazdırdı. Manisa FK, karşılaşma öncesi 1 maç fazlasıyla zirvede en yakın takipçileri Uşakspor ve Hekimoğlu Trabzon'un 13'er puan önünde yer alıyor.