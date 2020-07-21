Manisa FK ilk adımı attı

ANTALYA'daki TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final maçında İnegölspor'u rahat bir oyunun ardından 3-0 yenerek yarı finale adını yazdıran Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig için ilk adımı attı. Bu sezon uzun süre lider götürdüğü ligde koltuğunu Yılport Samsunspor'a kaptıran, koronavirüs salgınıyla alt liglerin 4 ay durması sonrası Futbol Federasyonu'ndan 1'inci Lig'e alınmayı beklerken Play-Off kararıyla sürpriz yaşayan Manisa, finallerde ilk maçtan iddiasını kanıtladı. Siyah-beyazlılar, ezici galibiyetle Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Sancaktepe Futbol Kulübü ile eşleşti. Rakibi önünde yarı finalde perşembe günü saat 22.00'de Titanic Mardan Stadı'nda final vizesi alabilmek için sahaya çıkacak Ege ekibinde teknik direktör Cihat Arslan, oyun disiplini ve mücadele arzusundan hiçbir zaman kopmayacaklarını ve hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

İnegölspor'la zorlu hava şartlarında oynadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Bütün takımlar çok zorlu süreçlerden geldi. Uzun bir aradan sonra hazırlık maçı oynamadan, Antalya gibi çok sıcak ve nemli bir yerde maç yaptık. Gösterdiğimiz performans ve sarf ettiğimiz efor çok önemliydi. İyi bir oyun ortaya koyduk ve bunun neticesinde iyi bir skor geldi. Sahada eksiklerimiz vardı ancak iyi yaptıklarımız da vardı. Bunun devamını diliyoruz. Bu maçı hemen unutmalıyız. Şu anda sadece birinci raundu geçtik. Bu maç artısıyla, eksisiyle bitti. Bir adım attık ama asıl iş mutluluğu en sonunda yaşamak" diye konuştu. Antalya'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de yalnız bırakmadığı Manisa FK, Sancektepe ile bu sezon ilk yarıda 4-4 berabere kalmış, rövanş ise salgın nedeniyle oynanamamıştı.