Manisa FK ilk virajda

TFF 2'nci Lig'de uzun süre lider götürdüğü sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durması sonrası ikinci sırada Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü, yarın Antalya'da İnegölspor'la çeyrek finale çıkacak. Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Manisa ekibi rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup ettiği takdirde yarı finalde Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. Bu sezon başında 15 maçlık yenilmezlik serisine son veren İnegölspor'dan rövanşı alıp yarı finale yükselmek isteyen Manisa ekibi, geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı. Koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun aradan sonra ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan, "Biz hazırız. Manisa'ya şampiyon olarak döneceğiz" dedi.