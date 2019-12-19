Manisa FK-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Sonuçta turu geçtik zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Buraya ana kadrodan 7 kişiyi getiremedik, sakatlığı olan futbolcuların yokluğu elimizi kolumuzu bağlıyor. İkinci yarı çok zor bir süreci yöneteceğiz. İnşallah bu süreçten çıkıp ikinci yarı elimizden gelen gayreti gösterip Kayserispor'u bu ligde tutacağız." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Manisa Futbol Kulübü yönetimine ve Manisalılara misafirperverlikleri için teşekkür ederek, dostluk içinde geçen bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyledi.

Kulüp olarak zor bir süreç yaşadıklarını belirten Uygun, "Yaşadığımız sakatlıklar takımdan ayrılan oyuncuları bir araya getirdiğimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor ortamda gençlerimizi kazanma adına güzel bir Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadık. Başta tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kupanın kazanımının Türk sporunun gençleri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gelecek vaad eden gençleri oynatma şansımız oldu." diye konuştu.

Uygun, kadroda şans verdiği genç oyuncuların performansını beğendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sonuçta turu geçtik zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Buraya ana kadrodan 7 kişiyi getiremedik, sakatlığı olan futbolcuların yokluğu elimizi kolumuzu bağlıyor. İkinci yarı çok zor bir süreci yöneteceğiz. İnşallah bu süreçten çıkıp ikinci yarı elimizden gelen gayreti gösterip Kayserispor'u bu ligde tutacağız."

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmail Ertekin de baştan sona üstün oynadıkları bir müsabakada turu kaybettikleri için üzgün olduklarını anlatarak, "Çok pozisyon bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Baktığınızda 3-3'lük bir skor var, yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklı. Turu kaybettiğimiz için üzgünüz, iyi oynamamıza rağmen bu turu geçmemiz lazımdı. Kayserispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.