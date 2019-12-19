Manisa FK - Kayserispor maçın ardından - Son Dakika
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Manisa FK - Kayserispor maçın ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçtan 3-2 galip ayrılan Kayserispor, rövanş karşılaşmasında deplasmanda Manisa FK ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

Manisa FK - Kayserispor maçın ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçtan 3-2 galip ayrılan Kayserispor, rövanş karşılaşmasında deplasmanda Manisa FK ile 3-3 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Manisa FK, kendi sahasında ağırladığı Kayserispor karşısında 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK yönetimine ve Manisalılara misafirperverlikleri için teşekkür eden Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, dostluk içinde geçen bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kayserispor olarak sözün bittiği, bazı kelimelerin anlatılmaz olduğu, yaşadığımız sakatlıklar takımdan ayrılan oyuncuları bir araya getirdiğimizde zor bir süreç yaşadık. Bu zor ortamda gençlerimizi kazanma adına güzel bir ziraat Türkiye Kupası maçı oynadık. Başta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kupanın kazanımının Türk sporunun gençleri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gelecek vadeden gençleri oynatma şansımız oldu. Kaleci Doğan'ın bu kadar genç yaşta bu kadar iyi bir performansı, sahaya hakimiyeti ayak tekniği ve degajları dahil olmak üzere gösterdiği performansı beni çok mutlu etti. Bizde çok iyi kalecilerimiz olması hasebiyle bu onun gelişimini etkiledi. Diğer gençlerimizin de özellikle Ömer'in oyuna girdikten sonra gol vuruşları ve golü onun da ileride daha iyi olacağının göstergesi. Sonuçta turu geçtik, zor şartlar altında bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Ana kadrodan 7 kişiyi getiremedik. Sakatlığı olan futbolcuların yokluğu elimizi kolumuzu bağlıyor. Çok zor bir süreci yöneteceğiz, inşallah bu süreçten çıkıp ikinci yarı elimizden gelen gayreti gösterip Kayserispor'u Süper Lig'de tutacağız" dedi.


"Yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklı"


Maçtın kendi üstünlükleriyle geçtiğini belirten Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin ise, "Çok pozisyon bulduk ama ne yazık ki değerlendiremedik. Baktığımızda 3-3'lük bir skor var. Yediğimiz goller bireysel hatalardan kaynaklı. Turu kaybettiğimiz için üzgünüz. İyi oynamamıza rağmen bu turu geçmemiz lazımdı, bireysel hatalardan dolayı turu kaybettik. Kayserispor'u tebrik ediyorum" diye konuştu. - MANİSA

Türkiye Kupası, Bülent Uygun, Kayserispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
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