Manisa FK, Kocaelispor'u ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Cumartesi günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Cumartesi günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda saat 16.00'da Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni sezona deplasmanda 3-1'lik Çorum Futbol Kulübü galibiyetiyle başlayan Ege ekibi, Kocaelispor mücadelesini de kazanarak haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Karşılaşmayı hakem Özgür Reha Alıcı yönetecek. Maçta Alıcı'nın yardımcılıklarını ise Şeyhmus Baysal ve Selçuk Kaplan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdullah Volkan Aydın. - MANİSA

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