Manisa FK kupada da iddialı
23.11.2020 12:31
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 10 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 3-2 yenerek en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 10 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Perşembe günü 4'üncü Tur müsabakasında deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un karşısına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Kupada da gidebildikleri en iyi yere gitmeyi hedeflediklerini belirten Özbalta, "Manisa Futbol Kulübü olarak her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Kupa her takım için önemli. Biz de Konyaspor karşısında elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.
Manisa FK kupada Gümüşhanespor'u saf dışı bırakmıştı.
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