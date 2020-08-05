Manisa FK, Mehmet Uysal'ı değerlendirecek

TFF 2'nci Lig'de Play-Off finalini Tuzlaspor'a karşı kaybeden Manisa Futbol Kulübü yeni sezon çalışmalarına başladı.

Özellikle genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken siyah-beyazlılar, geçen sezon Somaspor'a kiraladığı 20 yaşındaki forveti Mehmet Uysal'ı takımda tutma kararı aldı. Manisa ekibi 15 yaşındaki futbolcusu Yiğit Kerem'i Fenerbahçe ya da Belçika'nın Anderlecht ekibine satmaya hazırlanırken, Mehmet'i de vitrine çıkaracağı bildirildi. Altyapısından yetiştirği Mehmet Uysal'ı Somaspor'a kiralayan Manisa FK'nın Yiğit ve Mehmet gibi birçok genç futbocuyu A takıma çıkaracağı bildirildi. Somaspor'da 28 lig maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu 16 gol atarak başarılı bir grafik ortaya koydu.