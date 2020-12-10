Manisa FK moral bozmadı - Son Dakika

Manisa FK moral bozmadı

10.12.2020 12:03
Manisa FK moral bozmadı, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 7 galibiyetin ardından takipçilerinden Uşakspor önünde galibiyeti 90+5'inci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Manisa Futbol Kulübü, zirvedeki puan farkını korudu.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta art arda 7 galibiyetin ardından takipçilerinden Uşakspor önünde galibiyeti 90+5'inci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan Manisa Futbol Kulübü, zirvedeki puan farkını korudu. Ligde 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş istatistik yakalayan siyah-beyazlı ekip, Uşakspor'un 13 puan önünde liderliğini koruyor. Kocaelispor deplasmanı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Hekimoğlu Trabzon ise Manisa FK'dan 2 maçı eksik 24 puanla üçüncü sırada. Manisa FK'lı futbolcular dünka maçta gol sevincinde yumruklarını havaya kaldırarak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG deplasmanında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı ifadesine maruz kalan Medipol Başakşehir Antrenörü Pierre Webo'ya destek verdi.

Hacettepe maçını kazanarak puan kaybını telafi etmek istediklerini belirten Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Maçtan önce zor bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Bunu da oyuncularımızla paylaştık. Sezon başından beri diğer karşılaşmalarda gösterdiğimiz ciddiyeti bu karşılaşmada da göstermek durumundaydık. Girdiğimiz pozisyonlar var, kaleye indiğimiz pozisyonlar var. Kenardan getirdiğimiz çok organize pozisyonlar var ama bunları değerlendiremedik. Rakip kendi yarı sahasının yarısını kapatarak oynamaya çalıştı. O kilitleri açma adına pozisyona girerek aslında başarılı olduk ama topu fileyle buluşturamadık. O anlamda lig çok uzun bir maraton. İyi giden bir takımız. Bu tarz puan kayıpları bazen içeride bazen de deplasmanda olacaktır. Pazar günü Hacettepe maçımız var. Bu maça odaklanıp, bu karşılaşmada kaybettiğimiz 2 puanı orada kazanarak telafi etmek istiyoruz" dedi.


Manisa FK moral bozmadı

Kocaelispor, Uşakspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK moral bozmadı - Son Dakika Spor


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