Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da futbol direktörlüğü görevine Yılmaz Bal getirildi.

Çaykur Rizespor'da yönetim değişikliği sonrasında Haziran ayında görevinden ayrılan sportif direktör Yılmaz Bal, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da göreve başladı.2018 yılından beri Çaykur Rizespor'da görev yapan Bal, Karadeniz ekibine birçok önemli ismin transfer edilmesinde başrol oynamıştı. Haziran ayında Rizespor ile ilişkisini kesen tecrübeli futbol adamı, Manisa FK'nın yeni futbol direktörü oldu.