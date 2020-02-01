Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor - Son Dakika Spor

Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Trabzon Hekimoğlu deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa FK'nın konuğu Şanlıurfaspor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Trabzon Hekimoğlu deplasmanından beraberlikle dönen ve teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda Ertekin'in ayrılmasının ardından takımı sahaya antrenör Ömer Kalebayır çıkaracak. Ev sahibi Manisa FK'da kart cezalıları Abdurrahman ve Nizamettin forma giyemeyecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
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