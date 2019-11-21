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Manisa FK'nın kupa programı belli oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan TFF 2. Lig ekibi Manisa FK'nın programı belli oldu.

Manisa FK'nın kupa programı belli oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak olan TFF 2. Lig ekibi Manisa FK'nın programı belli oldu. İlk maçı deplasmanda 5 Aralık'ta oynayacak olan Manisa FK, rövanş maçını ise 19 Aralık'ta kendi evinde oynayacak.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu programı açıklandı. Kupanın 5. Eleme turunda İstikbal Mobilya Kayserisporla karşılaşacak olan Manisa FK ilk maçı deplasmanda 5 Aralık Perşembe Günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında saat 14.30'da oynayacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 19 Aralık Perşembe günü Manisa Mümin Özkasap Stadyumunda saat 13.00'da oynanacak.


Kayserispor Süper Lig'de 11. hafta sonunda 7 puanla son sırada yer alırken, Manisa FK 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 haftanın sonunda namağlup olarak 37 puanla liderliğini devam ettiriyor. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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