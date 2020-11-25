Manisa FK'nın kupada rakibi Konyaspor
25.11.2020 11:28
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında yarın Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'un karşısına çıkacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında yarın Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'un karşısına çıkacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Özbalta, "Ligde istediğimiz konumdayız. Kupaya da önem veriyoruz. Konyaspor tecrübeli ve güçlü bir ekip ancak kupa maçlarında favori olmuyor. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyip evimize turla döneceğiz" diye konuştu.
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