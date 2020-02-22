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Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor
7 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1922 Konyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp lider Yılport Samsunspor'un 7 puan gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1922 Konyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp lider Yılport Samsunspor'un 7 puan gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak, mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Siyah-beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, kafilede yer almayacak. Teknik Direktör Cihat Arslan sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı durduracağız. Zirve yarışından kopmayacağız" dedi.
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