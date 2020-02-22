Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor - Son Dakika Spor

Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1922 Konyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp lider Yılport Samsunspor'un 7 puan gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek.

Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta 1922 Konyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp lider Yılport Samsunspor'un 7 puan gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak, mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek. Siyah-beyazlılarda alınan kötü sonuçların ardından süresiz kadro dışı bırakılan Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, kafilede yer almayacak. Teknik Direktör Cihat Arslan sahadan mutlak galibiyetle ayrılacaklarını belirterek, "Kötü gidişatımızı durduracağız. Zirve yarışından kopmayacağız" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Samsunspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi
Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu Ali Koç ile Mustafa Cengiz arasında dikkat çeken diyalog: Beni üzüyorsun başkan U19 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 19:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa FK'nın rakibi Gümüşhanespor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]