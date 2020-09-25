Manisa FK'nın rakibi Kocaelispor

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'nü 3-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde sezona beraberlikle başlayan Kocaelispor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Özgür Reha Alıcı'nın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Manisa temsilcisinde teknik direktör Serkan Özbalta galibiyet serisi yakalayacaklarını söyledi. Özbalta, "Lige istediğimiz gibi başladık. İddialı rakibimiz Kocaelispor'u da yenip devamını getireceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:35 - Kaynak: DHA
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