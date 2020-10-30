Manisa FK'nın rakibi Sancaktepe FK - Son Dakika

Manisa FK'nın rakibi Sancaktepe FK

30.10.2020 13:56
Manisa FK'nın rakibi Sancaktepe FK, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Sancaktepe FK'yı konuk edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında 31 Ekim Cumartesi günü sahasında Sancaktepe FK'yı konuk edecek. Manisa FK, rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, yarın İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde 19 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, rakibini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmak istiyor.

Maçın Hakemi Adem Sarıtaş

Manisa Futbol Kulübü ile İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü arasında oynanacak mücadelenin hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı Adem Sarıtaş yönetecek. Sarıtaş'ın yardımcılıklarını Mehmet Öcal ve Ahmet Ulu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova. - MANİSA

Manisa FK'nın rakibi Sancaktepe FK

Sancaktepe, Manisa, Futbol, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'nın rakibi Sancaktepe FK - Son Dakika Spor

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