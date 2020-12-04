Manisa FK'nın şampiyonluk yürüyüşü
04.12.2020 11:24
Bu sezon Türkiye liglerinin galibiyet, puan, gol ve averaj rekorlarını elinde bulunduran Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un lideri Manisa Futbol Kulübü zirvede puan farkını açmayı sürdürüyor.
Bu sezon Türkiye liglerinin galibiyet, puan, gol ve averaj rekorlarını elinde bulunduran Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un lideri Manisa Futbol Kulübü zirvede puan farkını açmayı sürdürüyor. Emin adımlarla şampiyonluğa koşan Manisa ekibi, ligde son sıradaki Şanlıurfaspor'u da deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 7'nci, 12 haftada 11'inci galibiyetini aldı.
Sezon başından bu yana yalnız tek beraberlikle puan kaybı yaşayan Manisa FK, şampiyonluk yarışında 37 puana ulaşıp rakipleriyle arasındaki farkı 13 haftada 13 puana çıkardı. İstikrarı sürdürmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Huzurluyuz, mutluyuz. İnşallah bu istikrarı devam etmek istiyoruz. Takım olarak bir hedefimiz var ve sezon sonunda bu hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.
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