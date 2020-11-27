Manisa FK'nın yüzü kızardı
27.11.2020 10:51
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istatistikleri domine ederek sezon başından beri liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İttifak Holding Konyaspor'a çok farklı yenilerek elenmenin şaşkınlığını yaşadı.
MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta istatistikleri domine ederek sezon başından beri liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise İttifak Holding Konyaspor'a çok farklı yenilerek elenmenin şaşkınlığını yaşadı. Ligde grubunda bu sezon 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alırken en yakın rakibine şimdiden 10 puan fark atan, rakip kaleleri 36 kez sarsıp kendi kalesinde yalnız 10 gol gören Manisa ekibi, Süper Lig temsilcisi önünde dağıldı. Kupada daha önce 3'üncü Tur'da Gümüşhanespor'u 2-0 yenip eleyen Manisa FK, Konyaspor'a 7-0 yenilerek havlu attı. Ligde 11 maçta kalesinde gördüğü gole kupada neredeyse yalnız tek sınavda geçit veren siyah-beyazlıların yüzü kızardı.
Son Dakika ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Çay ocağında çıkan yangına müdahale etmek isteyen gençler ölümden döndü