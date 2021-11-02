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ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı - Son Dakika

ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı

02.11.2021 15:51
ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. 4. Eleme Turu'na Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım ile 1 ve 2 Aralık tarihlerinde yapılacak.

ALİ DÜŞMEZ: "ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KULÜPLERİMİZE VE GENÇ OYUNCULARA BİRÇOK FIRSAT SUNUYOR"

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Düşmez, federasyon olarak Türkiye Kupası'na büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"12 yıldır 'Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor' diyoruz. Organizasyon gerçekten çok değerli. Bunun nedenlerini paylaşmak isterim. Bu kupayı kazananın UEFA Avrupa Ligi'ne katılması önemli bir fırsat. Kupa, alt lig takımlarına üst ligden takımlarla karşılaşma imkanı sunuyor. Kupa maçları genç kardeşlerimiz için de çok önemli. Genç oyuncularımız kupada oynama şansı buluyor ve son on seneye baktığımızda kupada parlamış, Süper Lig'e transfer olmuş, hatta Milli Takımlara seçilmiş bir çok oyuncumuz var. Tüm paydaşlarımızdan kupaya önem vermelerini bekliyoruz. Tarihe baktığımızda 11 şehrimiz Türkiye Kupası'nı kazandı. O şehirlerimizin hala o şampiyonlukların sevincini ve gururunu yaşadıklarını görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Kurulumuzun değerlendirmeleri sonrasında maçlarımızın tam kapasite ile oynanacak olması çok önemli. Kupada bu turdan itibaren geçerli olacak ve kulüplerimiz sağlık koşullarını yerine getirerek stadyumlarını doldurabilecek. Aşı çok önemli ve aşılarını yaptırmış futbolseverler stadyumlarda olacak. Bu vesile ile herkesi aşılarını olmaya davet ediyorum. Kupa maçlarının yayınlanması çok değerli ve bütün Türkiye izliyor. Centilmence, Fair Play çerçevesinde çok güzel maçlara şahit oluyoruz. Kupa maçlarının 81 il ve tüm ilçelere dostluk getirmesini temenni ediyorum. Sakatlığın olmadığı ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir sezon diliyorum. Kura çekimi hayırlı olsun."

-İHA-

ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı
ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı
ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Manisa, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ZTK 4. Eleme Turu Kura çekimi yapıldı - Son Dakika


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