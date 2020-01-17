Manisa FK, Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon'un genç kanat oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'ı 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'ın da hazır bulunduğu imza töreninde genç futbolcu Erdoğan, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Çok kaliteli futbolculardan oluşan bir takıma geldim" dedi.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, Mehmet Zahit Çınar, Sertaç Çam ve Orhan Aktaş'ın ardından ara transfer döneminde dördüncü imzayı Hekimoğlu Trabzon'un 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Erdoğan'a attırdı. Ligin ilk yarısında Hekimoğlu Trabzon formasıyla 14 maça çıkan, 1135 dakika görev yapan ve 2 gole imza atan Erdoğan, Manisa FK ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Ara transfer döneminin 4. imzası



İmza töreninden sonra açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Daha önce ara transfer döneminde Pendikspor'dan Mehmet Zahit Çınar, Giresunspor'dan Orhan Aktaş ve Keçiörengücü'nden Sertaç Çam'ı renklerimize bağlamıştık. Bugün de ara transfer döneminde dördüncü imzayı Hekimoğlu Trabzon'un genç futbolcusu Oğuzhan Erdoğan'a attırdık. Bu transfer her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun. Yeni transferimiz Oğuzhan Erdoğan, yeni takımına şampiyonluk yolunda gerekli katkıyı mutlaka sağlayacaktır. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan: "Takımda çok kaliteli oyuncular var"



Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferi Oğuzhan Erdoğan ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle bu anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bunun içinde gerekli tüm mücadelemizi göstereceğiz. Eninden sonunda ben bu takımın bir üst lige çıkacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda gerekli katkıyı vermek için buraya geldim. Takımımın başarısında pay sahibi olmak istiyorum. Manisa Futbol Kulübü'nde daha önce beraber oynamış olduğum ağabeylerim var. Burada çok sıcak bir ortam var. İlk antrenmanda bana karşı inanılmaz derecede bir samimiyet vardı. Ortamın kaliteli olmasını bekliyordum, yanılmadım. Her şey beklediğim gibi oldu. Çünkü takımda çok kaliteli oyuncular var. Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşan takım biz olacağız." - MANİSA