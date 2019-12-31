Manisa FK, Orhan Aktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK, Orhan Aktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Manisa FK, Orhan Aktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor'un başarılı ismi Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı.

Manisa FK, Orhan Aktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü, Giresunspor'un başarılı ismi Orhan Aktaş'ı renklerine bağladı. Manisa FK'nın kamp yaptığı Antalya Su Sesi Otel'de düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulunurken, yeni transfer Orhan Aktaş, "Manisa FK'nın başarısı için elimden geleni yapacağım." dedi.


Manisa Futbol Kulübü, devre arasında üçüncü transferini Giresunspor'dan Orhan Aktaş'ı renklerine bağlayarak yaptı. Manisa Futbol Kulübünün kamp yaptığı Antalya Su Sesi Otel'de düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan da hazır bulundu. Manisa Futbol Kulübü'nün şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olduğunu ve şu anda zirvede bulunduklarını söyleyen yeni transfer Orhan Aktaş, "Manisa FK'ya geldiğim için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz Manisa FK'da şampiyonluk sevinci yaşamak. Bunun için çok çalışacağız. Ligde ilk yarıyı zirvede bitiren takımımız, inşallah sezon sonunda da hak ettiğimiz yerde olacağız." dedi.


Aktan: "İkinci yarı çetin geçecek"


Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ise yaptığı açıklamada, "Lig'de ikinci yarı çok çetin geçecek. Bunun için gerekli önlemleri alıyoruz ve takviyeleri yapıyoruz. Mehmet Zahit Çınar ve Serhat Çam'dan sonra üçüncü transferimizi yaptık ve Orhan Aktaş'ı renklerimize bağladık. Bu anlaşma her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu. - MANİSA

Orhan Aktaş, Giresunspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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