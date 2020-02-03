Manisa FK patladı - Son Dakika
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Manisa FK patladı

12 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.

Düşme hattında eksi 14 puanla yer alan rakibini 7-0 yenen siyah-beyazlılar moral buldu. Antrenör Ömer Kalebayır yönetiminde sahaya çıkan Manisa FK bu hafta içinde yeni direktörünü belirleyecek. Ege ekibinin ilk etapta Reha Erginer ve Metin Diyadin'le temas halinde olduğu öğrenilirken, yönetimin diğer alternatifleri de değerlendirdiği ve en kısa sürede resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Manisa Futbol Kulübü bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkacak.


- Manisa
Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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