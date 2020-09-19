Manisa FK perdeyi Çorum'da açacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, yarın perdeyi Çorum Futbol Kulübü deplasmanında açacak. Çorum Şehir Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başladık. Çorum deplasmanında sahaya çıkıyoruz. Ligin ilk maçları her zaman zorlu geçer. Biz elimizden gelen mücadeleyi gösterip evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. İyi hazırlandık, kaliteli transferler gerçekleştirdik. Yeni sezonun hem camiamıza hem de Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.