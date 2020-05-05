Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor

7 Mayıs Perşembe Günü 6'şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayacak olan Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan futbolcuları bilgilendirdi.

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