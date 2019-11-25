Son Dakika Haberleri: Manisa FK rakip tanımıyor
Son Dakika Spor Manisa FK rakip tanımıyor - Son Dakika Spor

Manisa FK rakip tanımıyor

7 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta maçında evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çok başarılı bir grafiğe imza attı.

Manisa FK rakip tanımıyor, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. hafta maçında evinde Amed Sportif Faaliyetleri 3-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek çok başarılı bir grafiğe imza attı. Son 8 maçını ise kayıpsız geçen siyah-beyazlılar en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Filelere toplam 43 gol bırakan Ege ekibi profesyonel liglerin şimdiden en skorer takımı oldu. Sadece takipçisi Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Manisa FK, Zonguldak Kömürspor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, Şanlıurfaspor, Sarıyer, 1922 Konyaspor, Gümüşhanespor, Pendikspor, BAK, Tarsus İY, Afyonspor, Yeni Çorumspor ve Amed Sportif'i mağlup etti.

İlk yarının bitimine 3 hafta kala şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Manisa Futbol Kulübü'nde tecrübeli teknik direktör İsmail Ertekin fark yaratan isimlerin başında geldi. Kariyerinde Bandırmaspor ve Balıkesirspor'la şampiyonluklar yaşayan Ertekin, tüm oyuncuların en iyi şekilde mücadele ettiğini dile getirdi. Manisa futbolunu layık olduğu konuma getirmek için çok çalıştıklarını ifade eden Ertekin, "Elbette henüz işimiz bitmedi, kimse ciddiyeti elden bırakamaz. Önümüzde uzun ve zorlu bir maraton olacak. Biz maç maç bakıyoruz. Artık Kırklarelispor'la deplasmanda oynayacağımız müsabakaya odaklanacağız" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor! Ömer Bayram iddialı konuştu: Sahada basmadık yer bırakmayacağız Terim açıkladı! Ryan Babel, Club Brugge maçında forma giyemeyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa FK rakip tanımıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]