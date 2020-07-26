Manisa FK şampiyonluğa inanıyor
TFF 2'nci Lig Play-Off'unda çeyrek finalde İnegölspor'u, yarı finalde ise Sancaktepe Belediyespor'u eleyip adını finale yazdıran Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa inanıyor.
TFF 2'nci Lig Play-Off'unda çeyrek finalde İnegölspor'u, yarı finalde ise Sancaktepe Belediyespor'u eleyip adını finale yazdıran Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa inanıyor. Salı günü Antalya Stadı'nda Tuzlaspor'la final müsabakasına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Zorlu bir müsabakanın kendilerini beklediğini belirten deneyimli teknik adam, "Takımımızın kalitesine inanıyorum. Futbolcularım başarı için ellerinden gelen mücadeleyi gösterecekler. İnegölspor ve Sancaktepe Belediyespor karşılaşmaları da çok zorlu geçti. Antalya'daki sıcak hava şartları her takımı zorluyor. Artık tek maçımız kaldı. Bize verilen desteği biliyoruz. Sahada gereni yapıp Manisa FK'yı layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:12
Kaynak: DHA
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