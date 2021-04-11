Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti - Son Dakika

Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti

11.04.2021 18:52
Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti, System.String[]

Manisa FK, 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Uşakspor ile deplasmanda oynadığı maçta berabere kalarak şampiyonluğu garantiledi.

Manisa FK, 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Uşakspor ile deplasmanda oynadığı maçta berabere kalarak şampiyonluğu garantiledi. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, 32 maçta namağlup olarak elde edilen şampiyonluğu taraftarlara hediye etti.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa FK, 36 maçlık ligde 32 maçta yenilmeyerek şampiyonluğunu ilan etti. Uşakspor ile deplasmanda oynadıkları maçta berabere kalarak şampiyon olan Manisa FK'da kulüp başkanı Mevlüt Aktan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarmalarına rağmen daha kat edilecek yolları olduğunu aktaran Aktan, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti. Aktan, "Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teknik kadromuza, hocamıza, futbolcularımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük emeği, fedakarlığı var. Herkesin burada katkısı var. Başardık, daha kat edecek yolumuz var. Hedefimiz Süper Lig. Güzel bir kulüp meydana getirdik. Alt yapımızla, duruşumuzla güzel bir kulüp meydana getirdik. Örnek davranışlar yapıyoruz. Umarım Türk futboluna büyük katkılar sağlamış oluruz. Ben herkese bir defa daha teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz Manisa'ya armağan olsun" şeklinde konuştu.

Serkan Özbalta: "Bütün Manisa'nın arzu ve isteği buydu"

Manisa FK teknik sorumlusu Serkan Özbalta ise önlerindeki 4 maçı da kazanarak ileride namağlup şampiyonluk hikayeleri anlatmak ve bu zor apoleti takmak istediklerini belirtti. Özbalta, "Gerçekten kolay değil bazı şeyleri başarmak. Çok uzun bir maraton, diğer önceki senelerle kıyasladığınız zaman 2 tane fazladan maç oynuyorsunuz. 34 değil de 36 müsabakadan bahsediyoruz. Bu müsabakaları oynarken ciddi rakiplerin olduğu, şehir takımlarının olduğu grupta yer aldık. Futbolcularla ilk toplandığımızda bu grubun bizim için daha iyi olacağını çünkü, iyinin rekabeti ve oyunu geliştireceğini düşünüp bu şekilde yola çıktık. Bizim için ana bölümü tamamladık. Şampiyon olmaktı, bir üst kategoriye çıkabilmekti. Bütün Manisa'nın arzu ve isteği buydu. Bilindiği üzere Manisaspor Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Şehri temsil edecek ciddi bir takıma ihtiyaç olduğunu, bir dahaki yıl seyircilerin de alınacağı düşünüldüğünde, şehirde bu heyecanı yaşayacak futbol takımının olması gerekiyordu ki biz o anlamda farklı bir sorumluluk hissettik. Biz de bunu başardık. Zor geçen bir ligde içinde olunca daha iyi anlıyorsun. Kolay değil, herkes emek veriyor. Rakiplerimiz de emek veriyor, onlara karşı 32 maçta yenilmeden şampiyon olmak, bu nedenler ikinci yarıda rakipleri daha da motive eden bir nedendi. Manisa FK'nın bir oyun gücü var, güçlü bir oyun oynuyor ama namağlup kulübü biz yenebilir miyiz, bu hazzı biz yaşayabilir miyiz diye düşünüyordu ki, bu doğru bir motivasyon kaynağıydı ama şu ana kadar biz buna müsaade etmedik. 4 maçımız daha var, neden olmasın diyoruz. Tarihe adını yazdırarak torunlarımıza anlatabilecek enstantaneler anlatabilirsek, bu değerli apoleti de takabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Çağra Giritlioğlu: "Şampiyonluğu Manisa halkına armağan ediyoruz"

Takımın genç defans oyuncularından Çağrı Giritlioğlu ise yaptığı açıklamada şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını ve şampiyonluğu Manisa halkına armağan ettiklerini belirtti. Giritlioğlu, "Gerçekten sezon başından beri çok çalışıyoruz şampiyonluğu elde etmek için. Benim Manisa Futbol Kulübü'nde dördüncü yılım. Üçüncü Lig'de de şampiyon olmuştuk. Bu sene de şampiyon olduk. Tabii hedefimiz bitmedi. Kulübün hedefleri her zaman daha da üstüne koymak. Önümüzde 4 maç daha var, onları da kazanıp namağlup bir şekilde bitirmek istiyoruz ligi. Çok mutluyuz, şampiyonluğu Manisa halkına armağan ediyoruz" açıklamasında bulundu. - UŞAK

Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti
Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti
Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti
Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti
Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti

Şampiyon, Uşakspor, oyunlar, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Kayseri'nin 5 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Eyüpspor ve Manisa, TFF 1. Lig'de Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak Sokak ortasında sırayla dayak cep telefonu kamerasında Sokak ortasında sırayla dayak cep telefonu kamerasında Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram ikramiyeleri Mayıs başında ve Temmuz ortasında ödenecek Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu         
19:05
Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı Sağlık Bakanlığı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirleri 15 maddede sıraladı         
18:34
Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı         
18:01
Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok Gözaltındaki Montrö Bildirisi imzacısı 7 amiralin ifadesi bitti: 'Yüce Türk Milleti' eklemesinden haberimiz yok         
17:54
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu Bahar ortasında kış! Bir anda bastıran tipi nedeniyle 21 hayvan telef oldu         
16:45
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak         
11:53
İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması İlk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüse yakalananlara sil baştan aşı uygulaması         
11:35
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi         
08:48
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 19:15:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa FK, şampiyonluğunu namağlup ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei