Manisa FK şampiyonluk için gün sayıyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Amed Sportif Faaliyetler'i geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek en yakın rakibine 19 puan farkla nağmulp liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, mutlu son için geri sayıma geçti. Ligde son 9 maçı kalan siyah-beyazlı ekip, önündeki 2 karşılaşmayı kazanıp ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon'un 1 mağlubiyet alması halinde resmen adını 1'inci Lig'e yazdıracak.

Geçen sezon Play-Off finalinde kaybettiği 1'inci Lig'e çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapılırken, teknik direktör Serkan Özbalta, Amed Sportif'i de yenerek önemli bir engeli daha aştıklarını söyledi. Ciddiyeti elden bırakmadan yollarına devam edeceklerini belirten Özbalta, "Zorlu bir maça çıktık. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. Ege ekibi gelecek hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelecek.