Manisa FK, Sertaç Çam'la anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK, Sertaç Çam'la anlaştı - Son Dakika Spor

Manisa FK, Sertaç Çam'la anlaştı

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Manisa FK, Sertaç Çam'la anlaştı, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. İkinci devrede zirveyi bırakmak istemeyen siyah-beyazlılar 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü'nün sağ kanadı Sertaç Çam'la prensipte anlaştı. Hafta içinde Manisa'ya gelecek 27 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Gaziosmanpaşa altyapısında futbola başlayan Sertaç, Bandırmaspor, Tokatspor, Kocaeli Birlikspor, Altınordu, Bakspor ve Keçiörengücü'nde oynadı. Bu sezonun ilk yarısında Keçiörengücü'nde 14 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu 1 gol attı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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