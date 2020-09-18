Manisa FK sezona 3 puanla başlamak istiyor - Son Dakika

Manisa FK sezona 3 puanla başlamak istiyor

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçını kazanarak yeni sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Manisa FK sezona 3 puanla başlamak istiyor, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçını kazanarak yeni sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, Pazar günü deplasmanda Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk maçını kazanarak yeni sezona 3 puanla başlamak istiyor.

Manisa Futbol Kulübünün Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçını hakem Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Karşılaşmada Taşkınfurat'ın yardımcılıklarını Ali Uğurtan Demirtaş ve Sefa Özcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sezer Yalçın. - MANİSA

Futbol, Manisa, Pazar, Çorum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK sezona 3 puanla başlamak istiyor - Son Dakika Spor

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