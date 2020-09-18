Manisa FK sezona 3 puanla başlamak istiyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk maçında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Geçen sezon Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla elenip 1'inci Lig fırsatını kaçıran siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, 3 puanı alan tarafın kendileri olacağını söyledi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Özbalta, "Transferlerimiz de aramıza katıldı. Oturmuş bir kadromuz var ve yeni oyuncularımız uyum sorununu çözdü. İnanıyorum ki ilk maçımızı 3 puanla bitiririz. Bu sezon zirveye oynayacağız" diye konuştu.

- Manisa