Manisa FK tarihi sınavda

Tarihinde ilk kez mücadele edeceği 1'inci Lig'de bekleme yapmadan Süper Lig'e yükselme hedefiyle iddialı bir kadro kuran Manisa ekibi, transfer döneminde Dever Orgill, Andre Sousa, Leon Sever, Nino Kouter, Guevin Tormin, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Özgür Çek , Veli Çetin, Kubilay Aktaş , Anıl Koç, Birkan Tetik, Bedirhan Altunbaş gibi isimleri renklerine bağladı.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı