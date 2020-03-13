Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız - Son Dakika Spor

Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi.

Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi. Artık Play-Off'a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yaşadığımız düşüşten sonra farklı antrenman yöntemleri izledik. Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Tarsus İdman Yurdu karşılaşması çok önemli bir sınav olacak. Rakibimiz de Play-Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz" dedi.


Samsunspor, Tarsus, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Son Dakika Haberleri
17:27 Düzce'de amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak
17:22 Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"
17:20 Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır
17:18 TOFAŞ Spor Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması
17:16 Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan'a kadar ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]