Son Dakika › Spor › Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız - Son Dakika Spor
Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız
6 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi. Artık Play-Off'a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yaşadığımız düşüşten sonra farklı antrenman yöntemleri izledik. Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Tarsus İdman Yurdu karşılaşması çok önemli bir sınav olacak. Rakibimiz de Play-Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz" dedi.
Son Dakika Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu Milli sporcu Selin Şahin, İtalya'da karantinaya alındı Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir