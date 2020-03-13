Manisa FK Teknik Direktörü Arslan: Önemli bir maça çıkacağız

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi'yi 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Cihat Arslan, pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tarsus İdman Yurdu maçına iddalı hazırlandıklarını söyledi. Artık Play-Off'a hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yaşadığımız düşüşten sonra farklı antrenman yöntemleri izledik. Oyuncularımızı hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz sonuç olarak bir üst lig hedefimize ulaşacağız. Tarsus İdman Yurdu karşılaşması çok önemli bir sınav olacak. Rakibimiz de Play-Off yarışında. Kazanan biz olmak istiyoruz" dedi.