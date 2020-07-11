Manisa FK Teknik Direktörü Arslan, TFF'nin play-off kararını yanlış buluyor

TFF 2. Lig'de play-off oynayacak Manisa FK'nin teknik direktörü Cihat Arslan, TFF 2. Lig'de iki takımın TFF 1. Lig'e yükseltilmesini ve play-off oynama kararını doğru bulmadığını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonun TFF 2. Lig'de gruplarındaki lider takımları TFF 1. Lig'e çıkarttığını ve her grupta dörder takımın play-off oynamasına karar verdiğini hatırlattı.

Bu karara herkes gibi saygı duyduklarını belirten Arslan, "Tabii ki bu kararın yanlış bir karar olduğunu değerlendirmek istiyorum. Bu arada Samsunspor'u, Bandırmaspor'u ve 3. Lig'den yükselen takımları tebrik etmemiz gerekiyor. Play-off takımlarına başarılar dilerken, play-off dışında kalan takımlara da 'geçmiş olsun' diyorum. Çünkü onlar da yarışın içinde vardı." ifadelerini kullandı.

Arslan, federasyon tarafından alınan kararlarda bazı zorlama formüllerin uygulandığı savunarak, şunları kaydetti:

"Ben bir kere bunun hakkaniyetsiz olduğunu düşünüyorum. Bize karşı da hakkaniyetli olunmadığını düşünüyorum. Yarışın en önemli takımlarından biri biziz. Hala da öyleyiz. Bu kararlılığımızdan vazgeçmiş de değiliz. Nerede oynanırsa oynansın, biz bir üst lige çıkma arzumuzu ve kararlılığımızı devam ettireceğiz. 18 puan fark atan bir takım olarak, matematiksel olarak şampiyonluk şansımız varken, imkansız gibi görünse de federasyonun aldığı kararla biz o hayalimizden de vazgeçiyoruz."

Doktorların, sıcak hava nedeniyle play-off maçlarının Antalya'da oynanacak olmasının yanlış olduğunu söylediğini belirten Arslan, "Otellerde bize şu anda çok fahiş fiyatlar sunuldu. Bunlarda kulüplerimize maddi anlamda büyük yük getirdi." ifadelerini kullandı.